社会現象を巻き起こしたオーディション企画「タイプロ」で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔が自分たちのグループを作るべく奮闘し、新グループ・TAGRIGHT結成に至るまでの約半年間の軌跡に「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」として密着してきた日本テレビ系「シューイチ」。1月18日（日）の放送では、ショーケースの全貌や舞台裏に密着した様子をお届け（※一部地域を除く）。さらにHuluでは「Hulu完全版」を独占配信