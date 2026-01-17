イケメンアイドルが、テーブルでは勝負師の顔つきに。敗者復活戦で挽回を期す横原悠毅（IMP.）の奮闘ぶりにポーカー世界王者の岡本詩菜も釘付け、視聴者も多数の反響を寄せる一幕があった。【映像】美女ポーカープロも釘付け…横原のクールな表情各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SON