ひき逃げ事件を捜査していた警察官が、月決め駐車場に無断で警察車両を止めたことについて、駐車場を管理する男性が大阪府を相手取り、月額賃料８０００円の支払いを求めた訴訟の判決が地裁堺支部であった。同支部は不当利得の成立を認め、男性へ４円を支払うよう府に命じた。判決は１５日付。判決によると、２０２４年１０月、捜査中の府警中堺署員が堺市内の駐車場に警察車両を駐車。苦情を受けて約２０分後に移動させた。駐