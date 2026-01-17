サッカーのイングランド・プレミアリーグで鎌田大地が所属するクリスタルパレスのグラスナー監督が契約を延長せずに今季限りで退団すると明らかにした。16日、ロイター通信が報じた。2024年2月に就任。昨季のイングランド協会（FA）カップで優勝に導き、クラブに初めての主要タイトルをもたらした。（共同）