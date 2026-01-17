日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１７日、外資系大手保険会社「プルデンシャル生命」が顧客から３１億円超を詐取していたことを報じた。番組では同保険会社の顧客調査の結果、１０６人社員および元社員が約５００人の顧客に保険とは関係のない投資やもうけ話などを持ちかけ、金銭を受け取ったり借りたりするなどの不適切な行為があったと紹介。一連の責任を取り、２月１日付け