フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため死去したことを報じた。８１歳だった。所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが１３日に発表した。通夜、葬儀は遺族の意向により、近親者にて執り行った。徳光さんは、１９８９年秋に久米さ