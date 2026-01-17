16日朝早く、飯田市の住宅に男が侵入し住人の女性に「金を出せ」と脅して逃げました。女性は腰の骨を折る大けがをし、警察は強盗致傷事件として男の行方を追うとともに、フリーダイヤルを設置し情報提供を求めています。【フリーダイヤル番号】飯田警察署 0120－007－285（24時間受付）事件があったのは飯田市鼎切石の住宅です。16日午前5時前「強盗に入られた女性が駆け込んで来ている」と近所の人から