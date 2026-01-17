東京ニュース通信社は、「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」を2月27日に発売する。このたび、新たな先行カットが公開された。【写真】透明感あふれる白の水着カットも公開今回公開されたのは、金澤の透明感たっぷりの色白の肌に、ピンクのチェック柄水着がマッチした多幸感溢れる一枚。こちらに向かって「しー」と唇に指を当てる姿に、「内緒話でもあったのだろうか…」「少しうるさかったのか…？」などと、見