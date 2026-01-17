言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常でよく耳にする言葉ばかりを集めました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□もちたこ□□□□ゅう答えを見る↓↓↓↓↓正解：やき正解は「やき」でした。▼解説それぞれの言葉に「やき」を入れると、次のようになります。・やきもち（焼き餅／