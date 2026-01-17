1月16日、野球日本代表チーム「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）が、3月に開催されるWBC2026を戦う新たなメンバー11人を発表。これで登録枠30人中の19人が決定したわけだが、現時点で現役メジャーリーガーは3人に留まりーー。【写真】「好きなPregame Meal」を聞かれて“何か”が頭に浮かんだ大谷翔平今回、発表された11人の中には、ボルティモア・オリオールズからFAとなっている菅野智之投手（36）をのぞき、新たなメジャー