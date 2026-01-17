元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、スキーリゾートを満喫する様子を披露した。「入籍記念日を富良野で一緒に過ごせた今年。ありがとう！」と書き出すと、北海道・富良野の看板を挟んでスキーウエア姿でポーズを決める自身と夫のショットをアップ。脚本家・倉本聰氏プロデュースのバーの前で自身が夫に密着しての記念ショットも投稿した。伊達さんは2001年12月にドイツ