『プラダを着た悪魔』シリーズや『オーシャンズ8』（2018）などで知られるアン・ハサウェイが、米Paramount+の実話クライムシリーズ『Fear Not（原題）』に主演することが明らかとなった。米が報じている。 米Vanity Fairに掲載されたジュリー・ミラーの記事「（真の犯罪、真の信仰：連続殺人犯と彼を阻止したテキサスの母親）」を原作に描くリミテッドシリーズ。あのテッド・バンディを超え