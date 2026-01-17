「家族葬」が増加した結果、友人知人は故人を見送る機会が失われているという。『定年後、その後』が話題の作家・楠木新さんは「取材をしていても葬儀のような社会的なつながりを確認する場が細っているという声を聞く。70代後半になったら、自分で“節目”をつくる意識が大切な社会になっているということかもしれない」という――。（第6回／全6回）※本稿は、楠木新『定年後、その後』（プレジデント社）の一部を再編集したもの