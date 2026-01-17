大人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の新たな前日譚が、『デューン 砂の惑星』級の大作映画として開発されているようだ。米が伝えている。 ジョージ・R・R・マーティン著『氷と炎の歌』に基づく「ゲーム・オブ・スローンズ」全8シーズンは、ウェスタロス大陸の“鉄の玉座”を巡る熾烈な戦いを描いた壮大なファンタジーシリーズ。スピンオフ「ハウス・オブ・ザ