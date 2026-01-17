反町隆史と大森南朋と並んでいる人物――津田健次郎。2026年1月期の連続ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜夜10時、脚本：古沢良太）の主人公・中年男性3人のひとりを演じる。最近、よく見る顔である。イケオジでイケボと天から二物を与えられて人気を博している。それにしてもよく見る。25年は朝ドラ、大河、日曜劇場とドメジャーなドラマに連続で出た。いささか出過ぎではないか。なぜ津田健次郎はこんなにも引っ