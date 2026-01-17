女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2025年1月31日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「普段から無神経なことを言う人だとは思っていましたが、まさか結婚式であんな言葉を口にするなんて……。夫の人間性を疑いました」そう話すのは、藤堂よしこさん（仮名・41歳）。姪御さんの結婚式に招待された際、よしこさんの夫がデリカシ