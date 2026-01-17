商用目的だけでなく、アウトドアや車中泊でも人気の軽バン。本記事では、おすすめの5車種について、新車価格や中古車相場、サイズ、燃費などを一覧にしてご紹介します。実用的な車種やおしゃれな車種、コストパフォーマンスに優れた車種など各車種の魅力を解説していますので、参考にしてください。【写真】エブリイとエブリイワゴン軽バンとは？軽ワゴンとの違い軽バンとは、荷物の輸送を主な目的とした、箱型の軽自動車です。法