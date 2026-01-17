大分県警別府署は16日、別府市の70代女性が厚生労働署職員や警察官、検事を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金約714万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年12月23日、被害者方固定電話に厚生労働省の職員を名乗る男から「あなたの保険証が医療機関で不正使用されています。電話機の1番を押すと兵庫県警につながります」と電話がかかった。女性が1番を押すと、電話口に出た兵庫県警察の警察