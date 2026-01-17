物価高騰で経済的に苦しむ学生を支えようと、近畿大の同窓会組織「校友会」が、同大産業理工学部の福岡キャンパス（福岡県飯塚市柏の森）で学生に3キロ入りのコメ400袋を配った。コメは高値が続いていることもあり、学生は列を作り、喜んで受け取っていった。