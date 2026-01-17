スペインの画家パブロ・ピカソが戦争の惨禍を描いた「ゲルニカ」（縦約3・5メートル、横約7・8メートル）を原寸大で模写した作品が、福岡県の飯塚市ちくほ図書館（同市長尾）に飾られている。近くの筑穂中の生徒が制作。米国がベネズエラを攻撃し、国際情勢が不安定化する中、子どもたちの大作は来館者に平和について問いかけている。