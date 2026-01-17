福岡市を拠点に新体操を指導している一般社団法人「新体操芸術アカデミー」が24日、同市南区の南市民センターで発表会を開く。同アカデミー代表理事の堤佳乃子さんが警固公民館（中央区）で指導を始めて今年で30年。20回目となる今回の発表会は「楽器との共演」に挑戦する。