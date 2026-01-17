北九州市は14日、従来の雑草対策を見直して景観の維持やコスト減を考える検討会議（座長＝南博・北九州市立大教授）の初会合を小倉北区の北九州国際会議場で開いた。3月末を目標に基本戦略を取りまとめる。市によると、地球温暖化に伴う日照時間の伸びや気温上昇によって雑草が繁茂しやすい状況になっているという。近年の物価高騰の影響も重なり、本年度予算では前年度比3200万円多い約12億円を道路や公園、河川での除草費用