23日の衆院解散が確実となり、北九州・京築地区の自治体にも不安や焦りが広がっている。自治体職員はこの時期、ただでさえ新年度の予算編成作業で忙しく、福岡県行橋市や築上町では首長選も控える中、衆院選の事務作業も担うことになった。政府は自治体に物価高対策を急ぐよう求めているにもかかわらず、政局を優先するような政権の動きに戸惑う声も聞かれる。