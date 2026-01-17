野菜農家が作物を直接販売し消費者と交流するイベント「菜展（さてん）」が18日午前11時〜午後3時、福岡県八女市本町の地域交流施設「旧八女郡役所」で開かれる。県内外から農家や飲食関係者など約15店が出店する。2024年に茶農家らを集めて開いた「茶展（さてん）」に続くイベント。入江翔一さん（入江農園）を中心に、梅野大輔さん（しょうじき農園）、矢部秀成さん（蒼の農園）の市内3人が共催する。矢部さんは「誰が、どん