ふくおかフィナンシャルグループ（FFG、福岡市）は16日、提携する飲食店などでクレジットカードを使って支払うと最大20％のポイントがたまる個人向けサービス「バリー」を、19日から始めると正式発表した。大手銀行が多様な店で使える共通ポイントで顧客を囲い込む中、FFGも九州の企業や店と連携し、独自の「経済圏」をつくることで口座開設や預金の確保につなげたい考えだ。