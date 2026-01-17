＜ソニー・オープン・イン・ハワイ2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞強風が吹き荒れる一日となった第2ラウンド。松山英樹は3バーディ、3ボギーのイーブンパーで回り、トータル1アンダー。カットライン上でホールアウトした。【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英樹のアイアンスイングをチェックラウンド後、「風が強かったですけど、風のジャッジというより自分の打ちたい球がなかな