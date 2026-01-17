＜ドバイ招待2日目◇16日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンド。2019年「全英オープン」覇者のシェーン・ローリー（アイルランド）、ナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル5アンダーで首位につけた。【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英樹のアイアンスイングをチェック初日に単独首位につけた同ツアー4年連続年間王者のローリー・マキロイ（北アイル