東京都杉並区の路上でアパート立ち退きの強制執行の手続きに訪れた東京地裁の執行官ら2人が刺され1人が死亡した事件で、逮捕された住人の山本宏容疑者（40）が「たまたま目に入った2人を刺した」と供述していることが17日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者と2人に面識はなく、警視庁は突然襲ったとみて調べている。警視庁によると、亡くなった建物賃料の保証会社社員小栗寿晃さん（61）は背中に1カ所、60代の男性執行官