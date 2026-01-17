歌手荻野目洋子が16日、X（旧ツイッター）を更新。年内にXの投稿をやめると表明した。荻野目は「数日前の投稿に対して、『ご本人は気付いてないかもしれないけど、更年期かもしれないですね…』と、ご丁寧にその文章だけで診断してくれる人もいた。Xは医者いらずなのですね」などと、自身の過去ポストに対する一部コメントをうけ、思いなどを書き出した。そして「でも犯人探しはしないでください。このようなネットによるワード加