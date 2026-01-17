バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 変身だいふくっしょん(全6種)」(各3,520円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 変身だいふくっしょん(全6種)」(各3,520円)クッションが変身！？『ナンバー