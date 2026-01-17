夕方の情報番組「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）などに出演中のテレビ朝日アナウンサーの森山みなみさん（27）が2026年1月9日、自身のインスタグラムを更新。番組での衣装ショットを披露した。衣装ショットを披露森山さんは、「今週もスーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と報告し、タイトなニットにスカートのショットを含む5枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、1枚目で