ＩＭＭ通貨先物１月１３日資源国通貨豪ドルの売り越し減少 カナダ42250枚の売り越し 1665枚の売り越し増 豪ドル18846枚の売り越し 114枚の売り越し減 ＮＺドル48851枚の売り越し 5488枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ１月１３日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ57053枚の売り越し 564枚の売り越し増 豪ドル26697枚の買い越し 7078枚の買い越し減 ＮＺドル10133枚の売り越し 472枚の売り越し