2026年1月15日、生誕96年を迎えた女優・新珠三千代。宝塚歌劇団のトップ娘役として絶大な人気を博した後、映画、テレビ、舞台で活躍した宝塚OG女優である。「生涯独身で私生活を語らず、2001年の死去後は謎が多い大女優としても知られる彼女について、映画解説者の稲森浩介氏がその魅力を綴る。＊＊＊【新潮社の秘蔵写真】細い首に小さな顔…30歳手前の「新珠三千代」がまとう可憐さと凛々しさ映画女優・新珠三千代新珠三千