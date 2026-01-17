ツインズがアストロズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたビクター・カラティーニ捕手（３２）と総額１４００万ドル（約２２億円）の２年契約で合意したと、米各メディアが伝えた。スイッチヒッターのカラティーニは昨季、アストロズの控え捕手とし１０１試合に出場打率こそ２割５分９厘も、自己最多の１２本塁打＆４６打点とともに自己ベストの数字を残した。カブス、アストロズ時代は」ダルビッシュ有の専属捕手を