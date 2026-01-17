17日午前1時55分ごろ、岐阜県関市下之保の木造2階建て住宅で「1階から出火して2階に充満している」とこの家に住む女性（48）から119番があった。焼け跡から身元不明の男女の子ども2遺体が見つかった。同居する三男（13）と長女（11）と連絡が取れておらず、関署は身元確認を進めている。署によると、同じ敷地内の別住宅に住む無職森節夫さん（77）や女性が気道熱傷や顔面のやけどを負い、救急搬送された。命に別条はない。火災