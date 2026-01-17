ドジャースは16日（日本時間17日）、今月31日（同2月1日）に本拠ドジャースタジアムで開催する恒例のファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に山本由伸投手（27）が欠席することを発表した。大谷翔平投手（31）、佐々木朗希投手（24）は参加する。イベントには大谷をはじめ、ベッツやフリーマンの「MVPトリオ」など、多数の選手が参加する。目玉は約90分間のステージショーで、大谷ら球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献