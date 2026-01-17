ALS（筋萎縮性側索硬化症）の原因とは？メディカルドック監修医がALS（筋萎縮性側索硬化症）の原因・なりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『食べ物や水が原因で「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」を発症することはある？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：神宮 隆臣（医師） 熊本大学医学部卒業。熊本赤十字病院脳神経内科医員、熊本大学病院脳神経内