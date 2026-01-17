リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、アフリカネイションズカップ2025を戦っているエジプト代表FWモハメド・サラーの復帰を待ち望んでいることを明かした。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。サラーは3試合連続ベンチスタートとなった後の先月6日に行われたプレミアリーグ第15節のリーズ戦（△3−3）後に突如として不満を露わにし、スロット監督との関係性についても「監督とは良好な関係性を構築してきた