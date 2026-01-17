医療の発展途上では、アルコールは循環器疾患や消化器症状など、幅広い症状の治療に用いられていました。当時の医学的背景や治療目的を振り返ることで、なぜアルコールが選択されていたのか、そして現在使われなくなった理由が見えてきます。 監修医師：沖 一匡（医師）【略歴】 2007年3月琉球大学医学部医学科 卒業 2007年4月沖縄県立北部病院 初期研修医 2009年4月湘南鎌倉外科グループ所属 外科レジデ