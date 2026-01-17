グリーンランドの中心都市ヌークにある米国領事館の正面に米国旗が掲げられた＝14日/Evgeniy Maloletka/AP（CNN）トランプ米大統領は16日、デンマーク自治領グリーンランドの併合をめざす自身の野心に反対する国に対し、新たな関税を課すことを検討していると明らかにした。トランプ氏はホワイトハウスで行われた医療に関する会合で、「グリーンランドの件で賛同しない国があれば、関税を課すかもしれない。我々には安全保障上、グ