Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。入浴時、何をして過ごしていますか？1月6日に発売したサンワダイレクトのコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」 があれば、よりリラックスタイムに変えられますよ。なんせ簡単取り付け、バッチリ防水、長持ち充電を備えながら、3,000円台に収まっているコスパが良すぎな「浴室スピー