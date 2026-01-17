緊張した面持ちもキュート「痴漢はその場の恐怖や不安だけでなく、その後の人生においても心の傷が一生残ってしまう犯罪だと改めて思っております」真剣な眼差しで、こう語ったのは、タレント・菊池柚花（ゆうか・25）だ。１月13日、警視庁蔵前署は都営浅草線浅草橋駅（東京・台東区）で痴漢撲滅のための啓発イベントを行い、菊池が一日警察署長に就任。冒頭のように挨拶した。まもなく受験シーズンに突入するが、この時期になると