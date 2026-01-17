「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」が１６日、ライブ配信を行い、２度目となるワンマンライブ「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ２ｎｄＯｎｅＭａｎＬｉｖｅ―ＴＨＥＫＩＮＧＳ」（３月２２・２３日、Ｋアリーナ横浜）の開催を発表した。この日、グループのＹｏｕＴｕｂｅ登録者数が１００万人を超えるまでライブを続行。めでたく達成してからの発表