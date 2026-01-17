圧倒的な勝ち方で、猛獣王・鈴木大介の復調を印象づけた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）が劣勢で迎えたオーラスに親満貫、親跳満と猛打を連発し＋78.6の大トップ。特に豪快な裏ドラ3枚を乗せた親跳満には、ファンも歓喜の声を上げた。【映像】大介、脅威の終盤力 序盤を耐えての大まくり第1試合は瀬戸熊直樹（連盟）が首位EX風林火山の永井孝典（最高位戦）を沈める形で快勝。それに