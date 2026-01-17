新党「中道改革連合」を結成する公明党の斉藤代表は次の衆議院選挙のあとの総理大臣指名選挙を念頭に立憲民主党の野田代表がふさわしいという考えを示しました。【映像】公明・斉藤代表「憲政の常道です」大越さん「政権選択の選挙に臨むにあたって、総理大臣候補はどなたなんですか？」公明・斉藤代表「野田代表、総理大臣経験者でもありますし野田代表がなられるというのが憲政の常道です」大越さん「異存はありませんか」立憲