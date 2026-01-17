アメリカのトランプ大統領は領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドについて、協力しない国に関税を課すかもしれないと述べました。【映像】トランプ大統領の発言トランプ大統領「グリーンランドで協力しない国には関税を課すかもしれない。国家安全保障のために我々はグリーンランドが必要だ。」トランプ氏は16日の会合で、関税をてこにヨーロッパ各国に薬の値段を下げるよう圧力をかけたエピソードを紹介し、「グリ