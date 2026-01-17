きのうの停電による山手線などの運転見合わせは、安全装置が作動した状態で電流を流したことが原因だったことがわかりました。【映像】混雑する駅構内の様子JR東日本によりますと、15日の終電後に田町駅の改良工事をする際、作業員の安全確保のため、送電を止め、安全装置を稼働させました。作業が完了し、きのう午前3時50分に変電所から送電しましたが、安全装置が解除されていなかったため、変電所のブレーカーが落ち停電