去年7月、横浜市の住宅で金庫が奪われた事件で、指示役の男ら3人が新たに逮捕されました。【映像】住宅周辺を捜査する様子梅田新大容疑者（24）とアルゼンチン国籍のグシケン・ディラン・アクセル容疑者（28）ら3人は、去年7月、横浜市神奈川区の住宅に侵入し住人の60代男性に催眠スプレーのようなものを吹きかけるなどしてけがをさせ、現金およそ700万円が入った金庫を奪った疑いが持たれています。これまでに実行役や指示