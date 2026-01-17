１７日午前１時５５分頃、岐阜県関市下之保、無職男性（７７）方から出火、木造２階住宅を全焼し、焼け跡から２人の遺体が見つかった。県警関署によると、男性は、長男夫妻と、その長男（１８）、次男（１４）、三男（１３）、長女（１１）と同居。このうち三男と長女とは連絡が取れておらず、同署は、遺体が２人の可能性があるとみて調べている。このほか、男性の長男の妻（４８）と離れに住む男性が顔やのどをやけどし、病院