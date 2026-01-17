2025年は放送開始から100年目であった。その節目の年に、フジテレビ問題で放送界に激震が走った。さらに2024年の選挙報道に対する反省の上に立った選挙報道の改革も進んだ。それらの動きを振り返り、放送と通信の融合がますます進化することなどが予想される2026年を展望する。上智大学・音好宏教授の論考。スタートから100年目を迎えた日本の「放送」2025年は、放送にとって節目の年であり、また、激動の年でもあった。日本で放送